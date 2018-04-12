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В Казани пенсионерка получила тяжелые травмы в результате ДТП на зебре
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В Казани пенсионерка получила тяжелые травмы в результате ДТП на зебре 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Пенсионерка попала под колеса машины на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
Авария произошла 11 апреля примерно в 12.55 на пересечении улиц Шамиля Усманов и Кулахметова 42-летняя женщина за рулем автомобиля Kia, по предварительным данным, поворачивая налево, не уступила дорогу и сбила 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. В результате ДТП пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом бедра и закрытым переломом голени была госпитализирована в больницу.
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