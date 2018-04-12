На Уралмаше столкнулись две легковушки — от удара машины отбросило на пешеходов

Накануне на перекрестке Победы — Индустрии столкнулись две легковушки. Момент аварии попал на видеорегистратор. По словам очевидца Евгения, ДТП обошлось без жертв.

— Повезло пешеходам. Виновник — студент, который торопился на учебу, — признал вину только после просмотра видео, до этого утверждал, что ехал на зеленый. Такси восстановлению не подлежит, — рассказал Е1.RU Евгений.

По его словам, на данном перекрестке такие аварии не редкость.

— Виной всему стремление водителей, стартующих с перекрестка 40 лет Октября — Победы, проскочить на зеленый и данный перекресток. В этой аварии чудом не пострадали пешеходы — молодой человек и женщина с ребенком, такси закрыло их своим корпусом, — рассказал он.

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