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На Уралмаше столкнулись две легковушки — от удара машины отбросило на пешеходов
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На Уралмаше столкнулись две легковушки — от удара машины отбросило на пешеходов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Накануне на перекрестке Победы — Индустрии столкнулись две легковушки. Момент аварии попал на видеорегистратор. По словам очевидца Евгения, ДТП обошлось без жертв.
— Повезло пешеходам. Виновник — студент, который торопился на учебу, — признал вину только после просмотра видео, до этого утверждал, что ехал на зеленый. Такси восстановлению не подлежит, — рассказал Е1.RU Евгений.
По его словам, на данном перекрестке такие аварии не редкость.
— Виной всему стремление водителей, стартующих с перекрестка 40 лет Октября — Победы, проскочить на зеленый и данный перекресток. В этой аварии чудом не пострадали пешеходы — молодой человек и женщина с ребенком, такси закрыло их своим корпусом, — рассказал он.
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