В Иркутске инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности нетрезвого водителя

административной ответственности женщину-водителя, которая в состоянии

опьянения на автомобиле " Тойота Корона" врезалась в металлический забор.

Инцидент произошёл в минувший вторник во дворе дома № 44 по улице 4-я Железнодорожная областного центра.

28-летняя нарушительница, будучи с явными

признаками алкогольного опьянения, отказалась от прохождения

медицинского освидетельствования.

В отношении иркутянки полицейские

составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского

освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния), который влечет

наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора

до двух лет.

Кроме того, водителя оформили по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства

установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей

гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством,

если такое обязательное страхование заведомо отсутствует). За этого

правонарушение предусматривает административный штраф в размере

восьмисот рублей.

Полицейские напоминают, что с 1 июля 2015

года в соответствии с действующим законодательством предусмотрена

уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством

в состоянии опьянения.

Полиция Иркутской области призывает

водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль транспортных средств в состоянии алкогольного

опьянения, ведь такая поездка может обернуться трагедией.