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В Иркутске инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности нетрезвого водителя
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В Иркутске инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности нетрезвого водителя 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
административной ответственности женщину-водителя, которая в состоянии
опьянения на автомобиле "Тойота Корона" врезалась в металлический забор.
Инцидент произошёл в минувший вторник во дворе дома № 44 по улице 4-я Железнодорожная областного центра.
28-летняя нарушительница, будучи с явными
признаками алкогольного опьянения, отказалась от прохождения
медицинского освидетельствования.
В отношении иркутянки полицейские
составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ  (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния), который влечет
наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с  лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора
до двух лет.
Кроме того, водителя оформили по части 2  статьи 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства
установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей
гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством,
если такое обязательное страхование заведомо отсутствует). За этого
правонарушение предусматривает административный штраф в размере
восьмисот рублей.
Полицейские напоминают, что с 1 июля 2015
года в соответствии с действующим законодательством предусмотрена
уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством
в состоянии опьянения.
Полиция Иркутской области призывает
водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не  садиться за руль транспортных средств в состоянии алкогольного
опьянения, ведь такая поездка может обернуться трагедией.
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