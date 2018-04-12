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За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер
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За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Москве серьезно увеличат количество стационарных и мобильных дорожных камер: к концу этого года на столичных дорогах их будет уже больше 2,5 тысяч штук.
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