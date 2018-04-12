Жителей Екатеринбурга повезут на кладбища дополнительными автобусами

В родительский день в Екатеринбурге введут дополнительные маршруты автобусов. Такое решение приняли в муниципальном объединении автобусных предприятий, об этом сообщает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал»

В родительский день 17 апреля в рейс выйдут дополнительные автобусы сразу нескольких маршрутов. Среди них автобус №59, курсирующий от УЗТМ до кладбище «Окружное». Интервал движения составит 18-20 минут. Также будут пущены дополнительные автобусы по маршруту №63 «Контрольная — Лесное». Они будут курсировать с промежутком 15-20 минут. Кроме того, станет больше автобусов №80, которые ездят по маршруту «Южная — Нижнеисетское кладбище». Они будут ходить с периодичностью 11-13 минут.

Напомним, это уже не первый случай, когда в родительский день на маршруты выходит большее количество транспорта. Так, в прошлом году было увеличено количество автобусов, курсирующих теми же маршрутами.