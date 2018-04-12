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В центре Екатеринбурга женщина за рулем Toyota сбила школьника
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В центре Екатеринбурга женщина за рулем Toyota сбила школьника 

e1.ru 42 минуты назад
Фото: e1.ru
На перекрестке Шейнкмана — Куйбышева женщина за рулем Toyota RAV4 сбила девятилетнего мальчика. По предварительной информации, он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
— Ребенок получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб коленного сустава. Его доставили в больницу. Обстоятельства уточняются, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Это не единственное ДТП за сегодняшний день, в котором пострадал ребенок. По информации ГИБДД Екатеринбурга, в 8 утра напротив дома № 51 на улице Фрунзе водитель ВАЗ-21101 наехал на семилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
По словам водителя, школьник выскочил из-за стоящего в потоке автомобиля и ударился о водительскую дверь его машины. С предварительным диагнозом «перелом пальца левой руки» первоклассника увезли в ДГКБ № 9.
Автоинспекторы просят родителей еще раз напомнить детям о том, как важно переходить дорогу по всем правилам, а водителей просят быть особенно внимательными возле школ и детских садов.
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