В центре Екатеринбурга женщина за рулем Toyota сбила школьника

На перекрестке Шейнкмана — Куйбышева женщина за рулем Toyota RAV4 сбила девятилетнего мальчика. По предварительной информации, он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

— Ребенок получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб коленного сустава. Его доставили в больницу. Обстоятельства уточняются, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Это не единственное ДТП за сегодняшний день, в котором пострадал ребенок. По информации ГИБДД Екатеринбурга, в 8 утра напротив дома № 51 на улице Фрунзе водитель ВАЗ-21101 наехал на семилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

По словам водителя, школьник выскочил из-за стоящего в потоке автомобиля и ударился о водительскую дверь его машины. С предварительным диагнозом «перелом пальца левой руки» первоклассника увезли в ДГКБ № 9.

Автоинспекторы просят родителей еще раз напомнить детям о том, как важно переходить дорогу по всем правилам, а водителей просят быть особенно внимательными возле школ и детских садов.