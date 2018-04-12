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Психоделическую «поющую» дорогу в Голландии закрыли спустя неделю из-за жалоб местных жителей
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Психоделическую «поющую» дорогу в Голландии закрыли спустя неделю из-за жалоб местных жителей 

PlayboyRussia.com 59 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
В голландской деревне Йелсум местные жители добились от властей закрытия «поющего» участка дороги, который был открыт в начале апреля. Люди жаловались, что, проезжая мимо, они испытывали настоящие «психологические пытки».
Принцип работы «поющей» дороги достаточно прост: если водитель едет по трассе со скоростью больше 60 километров в час, то дорога начинает исполнять гимн провинции Фрисландия, в которую входит деревня.
Проблемы начались уже в первый день открытия дороги, когда по ней проезжало одновременно несколько автомобилей. Звуки гимна начинали превращаться в назойливую какофонию, которая доводила жителей близлежащих домов до бешенства.
Рядом с деревней также находится аэродром военно-воздушных сил страны, с которого часто взлетают истребители. По словам местных жителей, намного лучше слушать гул самолетов, чем «поющую» дорогу. Тем более, самолеты прекращают летать после 17 часов.
На то, чтобы оборудовать деревенскую трассу технологической новинкой, местные власти потратили 80 тысяч евро, это порядка шести миллионов рублей. Но после встречи жителей с чиновниками, дорога превратилась в обычную трассу.
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