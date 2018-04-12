Мужчина пытался пролезть под вагоном грузового поезда и погиб

В Саратове мужчине отрезало голову в тот момент, когда он пытался прлезть по вагоном. Это стало одной из предполагаемых версий трагедии, обстоятельства которой сейчас расследуют правоохранители.

Напомним, что обезглавленный труп 50-летнего по виду мужчины нашли прохожие вечером 11 апреля на станции Примыкание в Заводском районе. Следователи Южного СУТ СК России проводят проверку. По предварительным данным следствия, происшествие произошло около 20 часов. Мужчина пытался пролезть под вагоном грузового поезда, и не успел — поезд тронулся. Проверка показала, что при себе у мужчины не было мобильника и документов. Сейчас опрошены возможные свидетели, машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза.