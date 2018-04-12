В Саратове под поездом найден обезглавленный мужчина

Тело без головы было обнаружено 11 апреля на железнодорожных путях.

Очевидцы происшествия сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что мужчина лежал на рельсах у станции Примыкание.

На место происшествия выехали полицейские, а также сотрудники полиции на железнодорожном транспорте.

«Новостям Саратова» стало известно, что скорее всего погибший перелазил под стоявшим железнодорожным составом. Дело в том, что здесь часто стоят поезда, а люди торопятся пройти по своим делам, хотя в нескольких метрах есть переход. В результате многие перелезают под составами. Вероятно, так произошло и на этот раз. Когда саратовец подлез под состав, поезд неожиданно тронулся и обезглавил мужчину.