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В Саратове под поездом найден обезглавленный мужчина
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В Саратове под поездом найден обезглавленный мужчина 

Новости Саратова 49 минут назад
Фото: Новости Саратова
Тело без головы было обнаружено 11 апреля на железнодорожных путях.
Очевидцы происшествия сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что мужчина лежал на рельсах у станции Примыкание.
На место происшествия выехали полицейские, а также сотрудники полиции на железнодорожном транспорте.
«Новостям Саратова» стало известно, что скорее всего погибший перелазил под стоявшим железнодорожным составом. Дело в том, что здесь часто стоят поезда, а люди торопятся пройти по своим делам, хотя в нескольких метрах есть переход. В результате многие перелезают под составами. Вероятно, так произошло и на этот раз. Когда саратовец подлез под состав, поезд неожиданно тронулся и обезглавил мужчину.
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