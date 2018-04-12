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У нового терминала пермского аэропорта открыли дополнительный выезд с автомобильной парковки
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У нового терминала пермского аэропорта открыли дополнительный выезд с автомобильной парковки 

59.ru 47 минут назад
Фото: 59.ru
Пермский аэропорт увеличил пропускную способность автомобильной парковки возле нового терминала. Это было сделано после жалоб водителей на длинные пробки.
Чтобы уменьшить заторы для водителей теперь открыли четвертый шлагбаум для выезда с привокзальной площади. Теперь он будет работать не только для общественного транспорта, но и для легковых машин. Ранее четвертый шлагбаум предназначался только для заезда автобусов.
Кроме того, у нового терминала будет ужесточен контроль за соблюдением правил дорожного движения и упорядочена работа такси на привокзальной площади.
— Заехать на парковку можно через новую развязку по круговому движению, где стоянка и остановка автотранспорта запрещены, — сообщили в краевом Минтрансе.
Для того, чтобы не было нарушений правил дорожного движения, у старого аэропорта организована бесплатная «перехватывающая» парковка. Все желающие смогут воспользоваться бесплатной стоянкой у старого аэровокзала и затем доехать к определенному времени до нового терминала на своем автомобиле.
Сейчас на привокзальной площади у нового аэропорта работают парковки двух типов: долгосрочная и краткосрочная. Время бесплатного проезда по парковке для высадки и посадки пассажиров — 15 минут. Водители могут проверить остаток бесплатного времени в паркоматах. К лету количество паркоматов обещают увеличить.
Ранее руководство международного аэропорта Пермь ответило на вопросы пассажиров.
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