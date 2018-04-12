У нового терминала пермского аэропорта открыли дополнительный выезд с автомобильной парковки 

Пермский аэропорт увеличил пропускную способность автомобильной парковки возле нового терминала. Это было сделано после жалоб водителей на длинные пробки.
Чтобы уменьшить заторы для водителей теперь открыли четвертый шлагбаум для выезда с привокзальной площади. Теперь он будет работать не только для общественного транспорта, но и для легковых машин. Ранее четвертый шлагбаум предназначался только для заезда автобусов.
Кроме того, у нового терминала будет ужесточен контроль за соблюдением правил дорожного движения и упорядочена работа такси на привокзальной площади.
— Заехать на парковку можно через новую развязку по круговому движению, где стоянка и остановка автотранспорта запрещены, — сообщили в краевом Минтрансе.
Для того, чтобы не было нарушений правил дорожного движения, у старого аэропорта организована бесплатная «перехватывающая» парковка. Все желающие смогут воспользоваться бесплатной стоянкой у старого аэровокзала и затем доехать к определенному времени до нового терминала на своем автомобиле.
Сейчас на привокзальной площади у нового аэропорта работают парковки двух типов: долгосрочная и краткосрочная. Время бесплатного проезда по парковке для высадки и посадки пассажиров — 15 минут. Водители могут проверить остаток бесплатного времени в паркоматах. К лету количество паркоматов обещают увеличить.
Ранее руководство международного аэропорта Пермь ответило на вопросы пассажиров.