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Вертолет санавиации доставил из Луги в Петербург мужчину с проломленным черепом
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Вертолет санавиации доставил из Луги в Петербург мужчину с проломленным черепом 

Ivyborg.ru 39 минут назад
Медики транспортировали на вертолете мужчину из Лужского района, получившего серьезные травмы головы. Сейчас он находится на лечении в Петербурге
Как сообщает группа в соцсети «Вконтакте» «Национальная служба санитарной авиации» 11 апреля вертолет санавиации доставил из города Луга в Ленинградскую областную клиническую больницу 29-летнего мужчину, получившего ранее тяжёлые телесные повреждения.
Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга, переломы костей черепа. Лечение в местной больнице не дало результатов, поэтому пострадавшего решили перевезти в Петербург.
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