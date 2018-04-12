Вертолет санавиации доставил из Луги в Петербург мужчину с проломленным черепом

Медики транспортировали на вертолете мужчину из Лужского района, получившего серьезные травмы головы. Сейчас он находится на лечении в Петербурге

Как сообщает группа в соцсети «Вконтакте» «Национальная служба санитарной авиации» 11 апреля вертолет санавиации доставил из города Луга в Ленинградскую областную клиническую больницу 29-летнего мужчину, получившего ранее тяжёлые телесные повреждения.

Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга, переломы костей черепа. Лечение в местной больнице не дало результатов, поэтому пострадавшего решили перевезти в Петербург.