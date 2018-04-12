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Представлен первый электрический грузовик Volvo
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Представлен первый электрический грузовик Volvo 

Motor.ru 12 апреля 2018
Фото: Motor.ru
Компания Volvo Trucks представила первый электрический грузовик — FL Electric. Низкий уровень шума позволит использовать новинку ночью, а нулевой уровень вредных выбросов — на территории закрытых терминалов и природоохранных зон. Продажи и серийное производство Volvo FL Electric начнутся в следующем году.
Силовая установка 16-тонного грузовика состоит из 252-сильного электромотора (425 Нм крутящего момента), двухступенчатой трансмиссии и блока литий-ионных аккумуляторов емкостью от 100 до 300 киловатт-часов.
Зарядить батареи можно за один-два часа, используя быструю зарядку, или за 10 часов, питаясь от общей энергосети. На одной зарядке FL Electric способен проезжать до 300 километров.
Первой использовать электрические грузовики Volvo начнет компания Renova, специализирующаяся на сборе и переработке мусора, и транспортная фирма TGM.
Ранее электрический грузовик представил Mercedes-Benz. Модель под названием E-FUSO Vision One будет выпускать Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), принадлежащая Daimler. На одной зарядке грузовик может проезжать до 350 километров и перевозить до 11 тонн груза.
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