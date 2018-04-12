Представлен первый электрический грузовик Volvo

Компания Volvo Trucks представила первый электрический грузовик — FL Electric. Низкий уровень шума позволит использовать новинку ночью, а нулевой уровень вредных выбросов — на территории закрытых терминалов и природоохранных зон. Продажи и серийное производство Volvo FL Electric начнутся в следующем году.

Силовая установка 16-тонного грузовика состоит из 252-сильного электромотора (425 Нм крутящего момента), двухступенчатой трансмиссии и блока литий-ионных аккумуляторов емкостью от 100 до 300 киловатт-часов.

Зарядить батареи можно за один-два часа, используя быструю зарядку, или за 10 часов, питаясь от общей энергосети. На одной зарядке FL Electric способен проезжать до 300 километров.

Первой использовать электрические грузовики Volvo начнет компания Renova , специализирующаяся на сборе и переработке мусора, и транспортная фирма TGM.