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Volvo Trucks представляет электрический грузовик FL Electric
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Volvo Trucks представляет электрический грузовик FL Electric 

Car.ru 13 апреля 2018
Фото: Car.ru
Volvo Trucks делится информацией о своём первом полностью электрическом грузовике.
Volvo FL Electric предназначен для городских городских или муниципальных служб. Например, такие машины станут использоваться для перевозки мусора. И не только. Volvo данный будет официально представлен в Мюнхене в мае, но шведский производитель уже раскрывает технические характеристики. Готовы ознакомиться? Тогда приступим!
16-тонная громадина получает блок из литий-ионных аккумуляторных батарей ёмкостью от 100 до 300 кВтч, которые также могут быть заряжены от общей энергосети за 10 часов. Есть возможность воспользоваться и быстрой зарядкой (требует 2-3 часа). При их полной подпитке грузовик сможет пройти до 300 километров. По всей вероятности, батареи будут предоставлены Samsung. Отметим и 250-сильный электромотор с 2-ступенчатой трансмиссией.
Первые суперсовременные и экологичные FL Electric достанутся компании по переработке отходов Renova и экспедиторской фирме TGM в Гетеборге. Продажи и серийное производство Volvo FL Electric начнутся в Европе в следующем году. Как и ожидалось. Стоимость нового грузовика пока не разглашают — держать предпочитают интригу. Вероятно, приличная сумма выйдет, ведь машина вбирает в себя массу самых передовых технологий. А за это нужно платить.
Поскольку грузовики получаются почти бесшумными, их разрешено будет пускать в города и ночью. Нулевой же уровень вредных выбросов в атмосферу позволит заезжать на территорию заповедных зон. Жаль, что мы ещё до такого транспорта не доросли. И когда дорастём — никто вам точно не скажет.
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