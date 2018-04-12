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Три съезда на развязке КАД с Шафировским проспектом закроют на ночь
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Три съезда на развязке КАД с Шафировским проспектом закроют на ночь 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На развязке КАД с Шафировским проспектом в Петербурге перекроют три съезда, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд по ним будет невозможен в течение нескольких часов — с 23.00 14 апреля до 06.00 15 апреля.
Водители не смогут попасть с Шафировского проспекта на внешнее кольцо, с внешнего кольца на Шафировский проспект и с внешнего кольца на внутреннее.
Об ограничениях автомобилистов будут предупреждать временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Также информация появится на электронных табло.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
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