Три съезда на развязке КАД с Шафировским проспектом закроют на ночь

На развязке КАД с Шафировским проспектом в Петербурге перекроют три съезда, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд по ним будет невозможен в течение нескольких часов — с 23.00 14 апреля до 06.00 15 апреля.

Водители не смогут попасть с Шафировского проспекта на внешнее кольцо, с внешнего кольца на Шафировский проспект и с внешнего кольца на внутреннее.

Об ограничениях автомобилистов будут предупреждать временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Также информация появится на электронных табло.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.