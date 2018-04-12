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Внедорожник трижды переехал пенсионерку под Якутском
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Внедорожник трижды переехал пенсионерку под Якутском 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Якутская пенсионерка угодила под колеса сдававшего назад джипа, водитель которого трижды переехал 78-летнюю женщину и уехал с места ДТП, попросту не заметив пострадавшую, отметили в региональном управлении ГИБДД. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.
Обернувшийся госпитализацией пенсионерки дорожный инцидент произошел около полудня 11 апреля на улице Платонова в селе Намцы. Отъезжая от магазина, 68-летний владелец Toyota Harrier сбил пожилую женщину, проехав ей по ногам задним колесом. Спустя секунду пострадавшая оказалась уже под передним колесом, а затем по ней вновь «прошло» заднее — водитель завершил разворот и уехал, приняв «взбрыкивания» джипа за неровности на дороге.
Женщину госпитализировали с переломом позвоночника, а спустя пару часов инспекторы вышли на след виновника аварии. Он был трезв, но признался, что посмотрел только в одно зеркало заднего вида, прежде чем тронуться с места.
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