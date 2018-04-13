Внучка Грейс Келли ждет второго ребенка

Грейс Келли была известной актрисой и супругой князя Монако Ренье III. Одно время фильмы с ее участием были самыми кассовыми. В 1982 году у нее случился инсульт, когда она была за рулем автомобиля. Актриса потеряла управление и сорвалась с обрыва. На следующий день она скончалась в больнице. У княгини было трое детей, которые подарили ей внуков.

Сегодня стало известно, что внучка Келли Шарлотта Казираги скоро станет мамой во второй раз. По некоторым данным она находится примерно на четвертом или пятом месяце беременности. Отцом малыша является сын французской актрисы Кароль Буке продюсер Димитрий Рассам. Появление ребенка на свет запланировано на август, сообщает издание Vanity Fair.

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Год назад Шарлотту впервые увидели вместе с Димитрием, когда они гуляли по Парижу. Тогда и стало известно об их романе. В этом романтичном городе мужчина потом сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Влюбленные намерены сыграть свадьбу этим летом на Сицилии, где проживает мама Рассела. У будущих супругов уже есть дети от предыдущих отношений. Казираги воспитывает четырехлетнего сына Рафаэля, а ее любимый мужчина — семилетнюю дочь Дарью.