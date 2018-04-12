Водитель в Липецке сбил на переходе двух женщин и скрылся 

В Липецке неизвестный водитель сбил двух женщин, после чего скрылся, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась 11 апреля в 20.20 на улице Меркулова. Водитель на неустановленном автомобиле сбил на регулируемом пешеходном переходе двух женщин 22 и 29 лет, после чего скрылся с места ДТП.
Всего за прошедшие сутки в Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1242 нарушения ПДД — это превышение скорости, вождение в пьяном виде и отказ от медицинского освидетельствования и езда без ремней безопасности.