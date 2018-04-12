Ещё
Водитель в Липецке сбил на переходе двух женщин и скрылся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель в Липецке сбил на переходе двух женщин и скрылся 

АиФ 18 минут назад
Фото: АиФ
В Липецке неизвестный водитель сбил двух женщин, после чего скрылся, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась 11 апреля в 20.20 на улице Меркулова. Водитель на неустановленном автомобиле сбил на регулируемом пешеходном переходе двух женщин 22 и 29 лет, после чего скрылся с места ДТП.
Всего за прошедшие сутки в Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1242 нарушения ПДД — это превышение скорости, вождение в пьяном виде и отказ от медицинского освидетельствования и езда без ремней безопасности.
АиФ: последние новости
Курский полицейский стал виновником смертельного ДТП Когда можно оформлять ДТП по Европротоколу? В Воронеже разобрали понтонный мост в районе Шилово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Внедорожник переехал бабулю трижды6
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД5
«УАЗ» разработал специальную версию «Патриот»
Машина вспыхнула на АЗС4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение