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В Орле на Раздольной не разъехались «жигули» и пикап
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В Орле на Раздольной не разъехались «жигули» и пикап 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре сегодня утром, 12 апреля, на улице Раздольной.
Очевидцы аварии выложили фотографии в социальных сетях. На автодороге произошло столкновение автомобиля ВАЗ и пикапа. Машины получили сильные механические повреждения. О пострадавших не сообщается.
По информации регионального МЧС, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 09:22 на место происшествия были направлены силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Информация уточняется.
Сообщение В Орле на Раздольной не разъехались «жигули» и пикап появились сначала на РИА 57.
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