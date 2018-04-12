В Орле на Раздольной не разъехались «жигули» и пикап

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре сегодня утром, 12 апреля, на улице Раздольной. Очевидцы аварии выложили фотографии в социальных сетях. На автодороге произошло столкновение автомобиля ВАЗ и пикапа. Машины получили сильные механические повреждения. О пострадавших не сообщается. По информации регионального МЧС, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 09:22 на место происшествия были направлены силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД . Информация уточняется. Сообщение В Орле на Раздольной не разъехались «жигули» и пикап появились сначала на РИА 57.