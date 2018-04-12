Женщины и дети пострадали при столкновении автобусов в центре Нижнего

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в половине четвертого дня 11 апреля на улице Варварской в Нижегородском районе. Мужчина 1961 г.р. (водительский стаж 39 лет), управляя автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту №18, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом «ЛИАЗ» маршрута №68.

В результате происшествия пострадали пассажиры «ПАЗа»:

— мальчик 2006 г.р. ;

— девочка 2003 г.р. ;

— женщина 1959 г.р. (сотрясение головного мозга);

— женщина 1972 г.р. (тупая травма живота);

— женщина 1998 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга);

— женщина 1966 г.р., (ушиб мягких тканей лица).

После ДТП три женщины были госпитализированы, остальные пострадавшие в госпитализации не нуждались.

Отмечается, что пострадавшие школьники находились в автобусе без сопровождения взрослых.