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Женщины и дети пострадали при столкновении автобусов в центре Нижнего
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Женщины и дети пострадали при столкновении автобусов в центре Нижнего 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в половине четвертого дня 11 апреля на улице Варварской в Нижегородском районе. Мужчина 1961 г.р. (водительский стаж 39 лет), управляя автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту №18, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом «ЛИАЗ» маршрута №68.
В результате происшествия пострадали пассажиры «ПАЗа»:
— мальчик 2006 г.р. ;
— девочка 2003 г.р. ;
— женщина 1959 г.р. (сотрясение головного мозга);
— женщина 1972 г.р. (тупая травма живота);
— женщина 1998 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга);
— женщина 1966 г.р., (ушиб мягких тканей лица).
После ДТП три женщины были госпитализированы, остальные пострадавшие в госпитализации не нуждались.
Отмечается, что пострадавшие школьники находились в автобусе без сопровождения взрослых.
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