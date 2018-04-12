В Волгоградской области водитель «Нивы» сбил 66-летнего велосипедиста

В городе Николаевск Волгоградской области в ДТП пострадал 66-летний велосипедист.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД, авария произошла накануне около шести часов вечера на улице Горького.

— 34-летний водитель на «ВАЗ-2121», выезжая на улицу Октябрьскую при повороте направо, на перекрестке не предоставил преимущество проезда и совершил наезд пожилого мужчину на велосипеде, — пояснили в полиции. — велосипедист следовал по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил травмы, пострадавшего доставили в больницу.