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Платные путепроводы как инвестиционный тренд
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Платные путепроводы как инвестиционный тренд 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В Ряжске Рязанской области планируют построить платный путепровод. Реализация проекта решит транспортные проблемы на железнодорожном переезде. Платный путепровод над рельсами построят частные инвесторы. Перспективы строительства платного путепровода в студии телеканала «МИР 24» прокомментировал вице-президент инвестиционной компании Роман Одегов.
— Почему именно Рязанская область? Ведь проблемных переездов в России хватает и в других регионах.
Роман Одегов: Вообще в России порядка 18 тысяч переездов. Из них несколько сотен пригодны для строительства платных путепроводов. Рязанская область является первопроходцем в этом вопросе. В Рязани один платный путепровод уже есть. Кроме того, южное направление железной дороги является очень активным. Поэтому там особенно остро ощущается потребность в путепроводах в замен наземных переездов. — Как родилась идея этого проекта?
Роман Одегов: Инвесторов всегда привлекают инфраструктурные инвестиции. Они имеют меньшую доходностью по сравнению с другими видами инвестиций, но при этом обладают стабильностью и в целом улучшают экономику страны. Сейчас наметился некий тренд. Различные инвестиционные группы выражают готовность войти в подобные проекты. — Сложно ли получить необходимые разрешения, с кем именно надо договариваться о подобной стройке?
Роман Одегов: Основные наши контрагенты — это Министерство транспорта, местные власти и РЖД. Потому что мы строим дорожный объект в помощь РЖД на территории местных властей. Получение разрешений и сбор документов — это планомерная ежедневная работа, как в любом другом строительстве.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
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