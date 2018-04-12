Платный путепровод вместо пробок

Альтернатива пробкам — платный путепровод. Такое решение проблемы нашли в Рязанской области. Переезд через пути в городе Ряжске отнимает по несколько часов. Простаивает, как личный транспорт, так и машины экстренных служб. Почему образовываются заторы — выяснил корреспондент телеканала «МИР 24» Владимир Сероухов

Железнодорожный переезд разделяет Ряжск на две части. Рядом находится сортировочная станция, где комплектуют грузовые составы. Из-за этого каждый день у шлагбаума стоят десятки машин.

«Поезда останавливаются, люди разворачиваются, едут в окружную, маневровые ходят туда-сюда», — описывает обстановку водитель. «Встанет пара вагонов, а то и вообще один, и стоить по полутора-два часа», — рассказывает мужчина. «Это самый противный переезд. Я таксист, часто приходится ездить вокруг», — говорит автомобилист.

С мая по сентябрь поток машин через Ряжск вдвое больше, а пробка растягивается на километр. В ней стоят все — пожарные, скорая помощь и школьные автобусы.

«Бывают опоздания. Путепровод — это мечта всего Ряжска», — говорит водитель школьного автобуса Сергей Нечаев

Мечту жителей Ряжска решили воплотить частные инвесторы — построить платный путепровод над рельсами, новую короткую дорогу к нему и бесплатную альтернативную к городу. Проезд обойдется в 21 рубль, но по факту получится дешевле из-за более короткого пути в Ряжск.

«В среднем за километр пути автовладелец платит по бензину 3-4 рубля, сокращение пути на 3,6 км — это около 15 рублей. Люди экономят на бензине 15 рублей и при плате на путепроводе 21 рубль, получается, что проезд обходится в 6 рублей», — поясняет представитель инвестора-затсройщика Владимир Сопряков.

Денег на масштабную стройку у муниципалитета нет, но решать вопрос надо, и не только с пробками. По статистике, число аварий на переездах в стране увеличивается, в прошлом году в них погибли около сотни человек. Владимир Путин особо отметил это в послании Федеральному собранию.

«Обращаюсь к руководителям регионов и городов. Состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Наша важнейшая задача — повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП», — сказал глава государства.

Инженеры готовят проект строительства, который учитывает интересы и водителей, и местных жителей.

«Также соглашением предусмотрено, что общественный транспорт, муниципальный транспорт учреждений и многодетные семьи будут проезжать через путерповод бесплатно, таким образом напряженность будет снята», — отметил глава администрации Ряжского района Андрей Насонов.

Пыль дорог

Один день с дальнобойщиком из Европы

Ряжский путепровод собираются строить по примеру рязанского. В Рязани возвели первый в России платный переезд через железную дорогу. Преимущества очевидны: во-первых, никаких жестких аварий на путях, во-вторых, быстрый проезд. Водители рублем проголосовали за этот способ. Трафик за пять лет работы вырос с 6 тысяч автомобилей до 12 тысяч в сутки.

Такое решение выгодно и РЖД . Теперь не нужно задействовать операторов шлагбаума, обеспечивать меры безопасности на регулируемом переезде. В итоге путепровод станет бесплатным.

«Инвестор будет эксплуатировать этот путепровод 20 лет, после чего он перейдет в муниципальную собственность. Срок этого объекта до капитального ремонта — 56 лет. Им пользуется и большегрузный транспорт, и скорая помощь, и частные легковые автомобили», — рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Валерий Ерёмин.

Если проект соглашения утвердят, строить начнут через год. К октябрю 2019-го водители Ряжска смогут забыть об очередях на выезде и въезде в город.

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