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Водитель в Башкирии заплатит миллион рублей за непристегнутую пассажирку
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Водитель в Башкирии заплатит миллион рублей за непристегнутую пассажирку 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии осудили 24-летнюю девушку, которая не справилась с управлением и опрокинула машину в кювет. На заднем сиденье сидела ее подруга, получившая тяжелые травмы и после аварии потребовавшая внушительную компенсацию.
Происшествие случилось в октябре 2017 года в Стерлибашевском районе. Дорожные инспекторы выяснили, что молодая водительница не справилась с управлением — автомобиль занесло на мокрой дороге и вынесло в левый кювет. На заднем сиденье находилась непристегнутая пассажирка, которая от удара вылетела из салона через лобовое стекло и получила тяжкие травмы.
— Водитель признала свою вину, раскаялась. Молодой девушке ограничили свободу на год, лишили прав на два года. Она также выплатит пострадавшей миллион рублей, — сообщили в Верховном суде республики.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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