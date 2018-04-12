Водитель в Башкирии заплатит миллион рублей за непристегнутую пассажирку

В Башкирии осудили 24-летнюю девушку, которая не справилась с управлением и опрокинула машину в кювет. На заднем сиденье сидела ее подруга, получившая тяжелые травмы и после аварии потребовавшая внушительную компенсацию.

Происшествие случилось в октябре 2017 года в Стерлибашевском районе. Дорожные инспекторы выяснили, что молодая водительница не справилась с управлением — автомобиль занесло на мокрой дороге и вынесло в левый кювет. На заднем сиденье находилась непристегнутая пассажирка, которая от удара вылетела из салона через лобовое стекло и получила тяжкие травмы.

— Водитель признала свою вину, раскаялась. Молодой девушке ограничили свободу на год, лишили прав на два года. Она также выплатит пострадавшей миллион рублей, — сообщили в Верховном суде республики.

Приговор еще не вступил в законную силу.