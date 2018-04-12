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Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado не поделили дорогу в Приморье
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Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado не поделили дорогу в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в районе 721 км автодороги Хабаровск-Владивосток, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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