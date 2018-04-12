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Московские автомобилисты спасли напуганного кота (рыжего!)
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Московские автомобилисты спасли напуганного кота (рыжего!)
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Даже в банальной утренней поездке на работу есть место для добрых поступков. Неравнодушные водители спасли кота, который угодил в ловушку на московской кольцевой автодороге.
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