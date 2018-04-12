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Москвичи скоро смогут оплатить проезд в транспорте с помощью смартфона
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Москвичи скоро смогут оплатить проезд в транспорте с помощью смартфона 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В столичном транспорте скоро появится сервис, позволяющий пассажирам оплачивать проезд смартфоном или банковской картой.
Об этом сообщает сайт мэра. Сообщается, что в ближайшем времени валидаторами нового образца оборудуют 50 столичных автобусов: «С 15 апреля таким способом можно будет расплачиваться в автобусах М1 (»Улица Кравченко" — «Больница МПС»), № 904 ("4-й микрорайон Митина" — «Метро „Китай-город“) и 904к (»4-й микрорайон Митина" — «Тверская Застава»)».
Известно, что подобный способ оплаты будет более выгодным, чем приобретение билета у водителя: «Чтобы оплатить поездку, пассажирам нужно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 рублей — это на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя. Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами — они наклеены при входе в транспорт».
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