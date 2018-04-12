Москвичи скоро смогут оплатить проезд в транспорте с помощью смартфона

В столичном транспорте скоро появится сервис, позволяющий пассажирам оплачивать проезд смартфоном или банковской картой.

Об этом сообщает сайт мэра. Сообщается, что в ближайшем времени валидаторами нового образца оборудуют 50 столичных автобусов: «С 15 апреля таким способом можно будет расплачиваться в автобусах М1 (»Улица Кравченко" — «Больница МПС»), № 904 ("4-й микрорайон Митина" — «Метро „Китай-город“) и 904к (»4-й микрорайон Митина" — «Тверская Застава»)».

Известно, что подобный способ оплаты будет более выгодным, чем приобретение билета у водителя: «Чтобы оплатить поездку, пассажирам нужно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 рублей — это на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя. Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами — они наклеены при входе в транспорт».