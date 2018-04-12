Житель Башкирии насмерть сбил человека в Курганской области

Возле областного центра Курганской области ночью, 11 апреля, внедорожник сбил насмерть местного жителя.

За рулем несущегося по дороге «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) джипа «ТагАЗ» был 41-летний житель Башкирии. Мужчина ехал на полной скорости и не заметил появившегося из темноты человека.

— Был сбит 30-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте ДТП, — сообщили в курганской госавтоинспекции

Дорожные полицейские пояснили, что шансов быть увиденным у погибшего не было — на одежде не было светоотражающих элементов.