Сбил пенсионерку и скрылся

Фото с ресурса misanec.ru Вчера утром во Владимире произошло вопиющее происшествие. Примерно в 11 утра в районе дома №20 Суздальского проспекта автомобилист, сдавая назад, не заметил 82-летнюю старушку и сбил пожилую женщину. Видимо, осознав вину, водитель скрылся с места происшествия.

В пресс-службе ГИБДД нам сообщили, что у 82-летней женщины диагностировали несколько ушибов. А вот водителю за такой поведение грозит как минимум 15 суток.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев данного происшествия и поделиться какой-либо информацией по телефонам:

54-16-65 (круглосуточно) и 40-43-75 (с 9.00 до 18.00).