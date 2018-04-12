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Сбил пенсионерку и скрылся
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Сбил пенсионерку и скрылся 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса misanec.ru  Вчера утром во Владимире произошло вопиющее происшествие. Примерно в 11 утра в районе дома №20 Суздальского проспекта автомобилист, сдавая назад, не заметил 82-летнюю старушку и сбил пожилую женщину. Видимо, осознав вину, водитель скрылся с места происшествия.
В пресс-службе ГИБДД нам сообщили, что у 82-летней женщины диагностировали несколько ушибов. А вот водителю за такой поведение грозит как минимум 15 суток.
ГИБДД просит откликнуться очевидцев данного происшествия и поделиться какой-либо информацией по телефонам:
54-16-65 (круглосуточно) и 40-43-75 (с 9.00 до 18.00).
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