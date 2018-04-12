В Ростове установили камеры для контроля движения на перекрестках

В центре Ростова-на-Дону установили камеры видеонаблюдения, которые призваны контролировать нарушение правил дорожного движения на перекрестках. В частности, они будут следить за выездом на встречу полосу, нарушением требований разметки, движением по полосе «А» — для маршрутных автобусов и троллейбусов, а также проезд на красный сигнал светофора.

По данным городских СМИ, камеры появились на восьми перекрестках: — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая; — проспект Будённовский — улица Большая Садовая; — проспект Будённовский — улица Максима Горького; — проспект Ворошиловский — улица Максима Горького — проспект Ворошиловский — улица Красноармейская; — проспект Буденновский — улица Красноармейская; — проспект Михаила Нагибина — Ленина; — проспект Театральный — улица Максима Горького.

Всего в донской столице планируется установить 106 видеокамер, которые будут фиксировать движение автотранспорта.