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В Ростове установили камеры для контроля движения на перекрестках
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В Ростове установили камеры для контроля движения на перекрестках 

Деловое сообщество 1 час назад
В центре Ростова-на-Дону установили камеры видеонаблюдения, которые призваны контролировать нарушение правил дорожного движения на перекрестках. В частности, они будут следить за выездом на встречу полосу, нарушением требований разметки, движением по полосе «А» — для маршрутных автобусов и троллейбусов, а также проезд на красный сигнал светофора.
По данным городских СМИ, камеры появились на восьми перекрестках: — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая; — проспект Будённовский — улица Большая Садовая; — проспект Будённовский — улица Максима Горького; — проспект Ворошиловский — улица Максима Горького — проспект Ворошиловский — улица Красноармейская; — проспект Буденновский — улица Красноармейская; — проспект Михаила Нагибина — Ленина; — проспект Театральный — улица Максима Горького.
Всего в донской столице планируется установить 106 видеокамер, которые будут фиксировать движение автотранспорта.
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