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Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
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Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве 

Рамблер 1 час назад
Трагический инцидент произошёл на Дубнинской улице на севере столицы. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала наезд автомобиля на подростка. На светофоре машина, нёсшаяся с огромной скоростью, сбила подростка. От удара молодой человек пролетел несколько метров и упал. К пострадавшему сразу же бросилось несколько человек, в том числе из автомобилей, которые остановились после ЧП. Позднее на месте происшествия появилась машина скорой помощи и забрала подростка в больницу. Сведений о его состоянии пока нет.
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