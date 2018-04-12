Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве

Трагический инцидент произошёл на Дубнинской улице на севере столицы. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала наезд автомобиля на подростка. На светофоре машина, нёсшаяся с огромной скоростью, сбила подростка. От удара молодой человек пролетел несколько метров и упал. К пострадавшему сразу же бросилось несколько человек, в том числе из автомобилей, которые остановились после ЧП. Позднее на месте происшествия появилась машина скорой помощи и забрала подростка в больницу. Сведений о его состоянии пока нет.