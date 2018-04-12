В Костроме на Никитской легковушка сбила 10-летнего велосипедиста

Вчера вечером в Костроме на улице Никитской произошла авария, в которой пострадал 10-летний ребенок, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.

Мальчика сбил «ВАЗ-21093», которым управлял 25-летний молодой человек. Ребенок в это время ехал на велосипеде. Мальчик получил травмы.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло днем на улице Пятницкой. 51-летний мужчина на «ВАЗ-2108» сбил 56-летнюю женщину-пешехода при выполнении поворота. Костромичка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы.