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В Костроме на Никитской легковушка сбила 10-летнего велосипедиста
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В Костроме на Никитской легковушка сбила 10-летнего велосипедиста 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Вчера вечером в Костроме на улице Никитской произошла авария, в которой пострадал 10-летний ребенок, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Мальчика сбил «ВАЗ-21093», которым управлял 25-летний молодой человек. Ребенок в это время ехал на велосипеде. Мальчик получил травмы.
Еще одно ДТП с участием пешехода произошло днем на улице Пятницкой. 51-летний мужчина на «ВАЗ-2108» сбил 56-летнюю женщину-пешехода при выполнении поворота. Костромичка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы.
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