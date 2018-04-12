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На юго-западе Москвы случилось ДТП с участием «ГАЗели»
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На юго-западе Москвы случилось ДТП с участием «ГАЗели» 

Вестник Бутова 1 час назад
Новая дорожная авария произошла на территории ЮЗАО. На сей раз местом происшествия стал Севастопольский проспект.
По сообщениям СМИ, водитель «ГАЗели» неудачно сдал назад и сбил женщину, стоявшую на остановке.
Результат печален: в результате наезда 45-летняя женщина получила ушибы брюшной полости и таза. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», пострадавшая была госпитализирована. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время выясняются все обстоятельства этой аварии.
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