На юго-западе Москвы случилось ДТП с участием «ГАЗели»

Новая дорожная авария произошла на территории ЮЗАО. На сей раз местом происшествия стал Севастопольский проспект.

По сообщениям СМИ, водитель «ГАЗели» неудачно сдал назад и сбил женщину, стоявшую на остановке.