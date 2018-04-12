В «Варварском ДТП»в центре Нижнего Новгорода пострадали 4 женщины и 2 ребенка 

Столкновение произошло в 15.28. Как сообщили очевидцы, ЛИаЗ, следующий по маршруту № 68 затормозил перед разворачивающейся иномаркой. За ним ехала маршрутка № 85, ее водитель затормозить не успел. В результате столкновения в «пазике» попадали пассажиры. За медицинской помощью обратились 6 человек.
В больницу имени Семашко обратились 4 женщины, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. 3 из них были госпитализированы с травмами.
Также медицинский осмотр потребовался двум школьникам: 12-летнему мальчику и 15-летней девочке.
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