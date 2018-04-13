В Кемерове лжеэлектрику-вору за серию краж дали более 5 лет особого режима

Кировский районный суд г. Кемерова приговорил по уголовному делу рецидивиста за совершение восьми краж. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В семи случаях злоумышленник похитил денежные средства, в одном — золотые изделия.

В конце 2017 и начале 2018 года в полицию поступали заявлениями от пожилых граждан о краже денег. Полиция выяснила, что к заявителям приходил неизвестный электрик и говорил о необходимости проверки счётчиков. Когда пенсионеры по просьбе лжеэлектрика выходили из комнаты, чтобы проверить, включены ли электроприборы, он обыскивал комнату и похищал найденные деньги и ценности хозяев, после чего скрывался.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий установили, что кражи совершал уроженец Омска, проживающий временно в Кемерове. Его задержали и выяснили, что в 2017 году он освободился из заключения, где отбывал наказание за более чем 80 аналогичных преступлений в Омске.