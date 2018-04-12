Осужден водитель лодки, из-за которого погиб пассажир в Воротынском районе

Суд вынес приговор 37-летнему жителю села Каменка Воротынского района, который обвинялся в гибели пассажира при переворачивании лодки. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, осужденный воспользовался чужой лодкой, не имея права управления маломерным судном. Водитель лодки не обеспечил пассажиров спасательными средствами, которые были на борту. Мужчина не справился с управлением: лодка перевернулась и один из пассажиров утонул.

Приговором суда мужчине, имеющему на иждивении малолетних детей и добровольно возместившему родным погибшего имущественный ущерб и моральный вред, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.