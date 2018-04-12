Появился подземный «филиал» знаменитого «Моста глупости»

Недавно список известных мостов Петербурга пополнил так называемый «Мост глупости». Уже более 145 водителей успели застрять под ним на высоких машинах.

В этот раз ДТП с ГАЗелью произошло на цокольном этаже в здании на проспекте Просвещения. Этот случай не остался без внимания пользователей сети.

«В ТК «Норд» чудак на «ГАЗели» не рассчитал высоту… Ночка обещает ему быть не скучной», — сообщает Наталья.

В социальных сетях появились шутки с просьбами повесить в подземном «филиале» табличку «ГАЗель не пройдет».

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