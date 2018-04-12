В Волгограде сотрудник автосервиса угнал и разбил в ДТП иномарку клиента

В Волгограде задержан 35-летний сотрудник автосервиса из Советского района, который угнал иномарку клиента и попал на ней в ДТП.

Как сообщает РИА34, 11 апреля в полицию обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что когда пришел за своей машиной «Дэу Нэксия» в автосервис, ее там не оказалось.

— Во время розыскных мероприятий сотрудники ДПС в этот же день обнаружили угнанную машину со следами ДТП. Перевернувшаяся иномарка находилась в частном секторе Советского района, — пояснили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД . — В дальнейшем по горячим следам полицейские установили личность похитителя авто.

Угонщиком-лихачем оказался работник автосервиса. Подозреваемый рассказал, что приняв на грудь горячительных напитков, ему захотелось покататься. Во время поездки он не справился с правлением и врезался в столб. Машину клиента он бросил и скрылся.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.