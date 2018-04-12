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Уволен замначальника свердловской ГИБДД, устроивший пьяное ДТП после повышения
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Уволен замначальника свердловской ГИБДД, устроивший пьяное ДТП после повышения 

Newsru.com 40 минут назад
Фото: Newsru.com
В Екатеринбурге уволили замначальника ГИБДД Свердловской области Александра Юнусова за недостойного поведение. Как сообщалось, Юнусов был  задержан
29 марта за рулем своей машины после попытки бегства с места аварии.
В тот день вечером Юнусов на своем Citroen C4 не справился с управлением и врезался в попутно следовавшую машину Toyota Land Cruiser, а затем скрылся с места ДТП. Владелец «Тойоты» позвонил в ГИБДД — инспекторы попытались задержать нарушителя, но это удалось только после двухчасовой погони. Когда нарушителя наконец удалось прижать к обочине, инспекторы увидели, что за рулем сидит их пьяный начальник. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
"Заместитель начальника ГИБДД Свердловской области уволен из системы МВД по отрицательным мотивам — за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — рассказал
"Комсомольской правде"
руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным местных СМИ, Юнусов оказался пьяным за рулем, потому что отмечал свое повышение — за несколько дней до инцидента он стал полковником.
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