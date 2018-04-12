Житель Якутии поблагодарил транспортных полицейских за оказание помощи

На станции Улак наряд сопровождения транспортной полиции, прибывший поездом «Тында-Комсомольск» заметил, как один из пассажиров упал на железнодорожные пути.

Стражи правопорядка незамедлительно отреагировали и помогли мужчине подняться.

Житель города Нерюнгри рассказал полицейским, что при выходе из вагона он оступился и не удержал равновесие.

В результате падения мужчина получил травму. Сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте отвели гражданина в дежурную часть, где ему оказали необходимую доврачебную помощь.

Пассажир поблагодарил стражей правопорядка за оказанную своевременную помощь, в результате чего удалось избежать трагедии.