Ещё
Житель Якутии поблагодарил транспортных полицейских за оказание помощи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Якутии поблагодарил транспортных полицейских за оказание помощи 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
На станции Улак наряд сопровождения транспортной полиции, прибывший поездом «Тында-Комсомольск» заметил, как один из пассажиров упал на железнодорожные пути.
Стражи правопорядка незамедлительно отреагировали и помогли мужчине подняться.
Житель города Нерюнгри рассказал полицейским, что при выходе из вагона он оступился и не удержал равновесие.
В результате падения мужчина получил травму. Сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте отвели гражданина в дежурную часть, где ему оказали необходимую доврачебную помощь.
Пассажир поблагодарил стражей правопорядка за оказанную своевременную помощь, в результате чего удалось избежать трагедии.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
«Правила жизни!»: Сотрудники ГИБДД, ПДН и МЧС провели в Калининграде обучающий семинар в школе-лицее Полицейские оказали в Ярославле помощь пенсионеру, оказавшемуся в трудной ситуации В Ивановской области подведены итоги тематического конкурса детского творчества «Добрая дорога детства»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
Внедорожник переехал бабулю трижды10
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД5
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение