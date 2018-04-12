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Костромские сотрудники ГИБДД привлекли к работе трансформера
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Костромские сотрудники ГИБДД привлекли к работе трансформера 

k1news.ru 37 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме прошла акция «Внимание, пешеход», которую провел весьма необычный персонаж. Госавтоинспекторы пригласили на городские улицы автобота Бамблби. Трансформер раздавал водителям и пешеходам информативные листовки, которые напомнили людям о важности соблюдения ПДД, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
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Позвали этого персонажа на акцию неслучайно: он олицетворяет собой смесь машины и человека. Так и на дороге — пешеход и водитель — части единого процесса, где без взаимного уважения и правил не обойтись, — поясняют инспекторы.
Все желающие смогли сделать памятные фотографии с автоботом.
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