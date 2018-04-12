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На трассе «Иртыш» под колесами машины погиб мужчина
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На трассе «Иртыш» под колесами машины погиб мужчина 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Авария произошла около двух часов ночи на 268-м километре автодороги «Иртыш» 41-летний житель Республики Башкортостан, управляя автомобилем ТАГАЗ, сбил пешехода. 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте дорожного инцидента. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
«ФедералПресс» ранее писал: суд вынес приговор виновнику страшного ДТП у стелы «Курган». Авария произошла в октябре 2017 года. Мужчина, уже лишенный водительских прав за пьяную езду, снова сел за руль в нетрезвом виде. На автомобиле «Мерседес-Бенц» он гнал по улице Омской со скоростью около 130 км/ч. При выезде на участок трассы «Иртыш» в месте, где организовано круговое движение, лихач продолжил ехать прямо. Автомобиль влетел в информационную стелу «Курган». От полученных травм один из пассажиров легковушки скончался, второй получил серьезные травмы.
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