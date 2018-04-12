ГИБДД: что делать, если автомобиль пострадал из-за дорожной ямы

С начала года в Петрозаводске составлено 673 акта по выявлению дефектов асфальтобетонного покрытия.

Сотрудниками Госавтоинспекции при повседневном надзоре за дорожным движением ежедневно проводятся проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети г. Петрозаводска, в том числе на предмет выявления дефектов асфальтобетонного покрытия с последующим принятием мер в рамках возложенных полномочий, сообщает пресс-служба атодорожного ведомства.

При выявлении дефектов улично-дорожной сети составляются акты выявленных недостатков. С начала года в Петрозаводске составлено 673 акта. На основании этих актов применяются меры административного воздействия к собственнику дорог.

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска выдано 10 предписаний по 58 участкам на устранение недостатков улично –дорожной сети, по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улиц и дорог, выразившемся в наличии дефектов дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные законодательством, составлено 15 административных материалов по ст. 12.34 КоАП РФ по 38 участкам улично — дорожной сети г. Петрозаводска на юридическое лицо — Администрацию Петрозаводского городского округа.

В настоящее время возбуждено и проводится 12 административных расследований по ч. 1 ст. 12.34 за нарушение правил содержания асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Петрозаводска.

Напоминаем алгоритм действий в случае, если причиной ДТП стало ненадлежащее качество дорожного покрытия (например, на проезжей части имеются выбоины).

1. Остановить транспортное средство.

2. Включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки.

3. Сообщить о случившемся в ГИБДД, позвонив в дежурную часть по телефону 715-900.

4. Дождаться приезда сотрудников ГИБДД.

5. Сотрудник ГИБДД по прибытию на место ДТП составляет акт выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети, в протоколе осмотра места происшествия отражает размер дорожной выбоины, определяет видимые повреждения вашего автомобиля.

6. На случай непредвиденных обстоятельств следует зафиксировать все обстоятельства происшествия на фото или видео.

7. Получив в ГИБДД документ по ДТП (приложение), необходимо произвести оценку ущерба и обратиться в АПГО с целью возмещения ущерба.