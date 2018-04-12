В Оренбуржье намерены радикально снизить число смертельных ДТП

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Участники подвели итоги работы по повышению безопасности на дорогах за прошедший год и рассмотрели вопросы детского травматизма при ДТП.

Глава региона отметил, что в 2017 году снизилось количество жертв ДТП, включая несовершеннолетних.

«Для всех очевидно, что эта и другие цифры должны стремиться к нулю. Принятая 18 января этого года Стратегия безопасности дорожного движения в РФ на 2018 — 2024 годы нацеливает нас на радикальное снижение смертности в ДТП», — напомнил Губернатор.

За отчетный период количество дорожных аварий с участием детей достигло цифры — 273. При этом в Оренбуржье наблюдается положительная динамика по снижению ДТП с участием автобусов. В 2017 году их количество уменьшилось на 23,8%, число погибших снизилось на 100%, раненых — на 12%.

Перевозка детей в автобусе с лета 2018 года

Сейчас работа по совершенствованию мер безопасности пассажирских перевозок продолжается. В частности, ужесточили требования к перевозке детей. Например, в июле 2018 года будет запрещена перевозка детей на автобусах, которые эксплуатировали более 10 лет. На крыше автобуса с детьми в обязательном порядке будут устанавливать жёлтый или оранжевый проблесковый маячок.