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В Оренбуржье намерены радикально снизить число смертельных ДТП
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В Оренбуржье намерены радикально снизить число смертельных ДТП 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Участники подвели итоги работы по повышению безопасности на дорогах за прошедший год и рассмотрели вопросы детского травматизма при ДТП.
Глава региона отметил, что в 2017 году снизилось количество жертв ДТП, включая несовершеннолетних.
«Для всех очевидно, что эта и другие цифры должны стремиться к нулю. Принятая 18 января этого года Стратегия безопасности дорожного движения в РФ на 2018 — 2024 годы нацеливает нас на радикальное снижение смертности в ДТП», — напомнил Губернатор.
За отчетный период количество дорожных аварий с участием детей достигло цифры — 273. При этом в Оренбуржье наблюдается положительная динамика по снижению ДТП с участием автобусов. В 2017 году их количество уменьшилось на 23,8%, число погибших снизилось на 100%, раненых — на 12%.
Перевозка детей в автобусе с лета 2018 года
Сейчас работа по совершенствованию мер безопасности пассажирских перевозок продолжается. В частности, ужесточили требования к перевозке детей. Например, в июле 2018 года будет запрещена перевозка детей на автобусах, которые эксплуатировали более 10 лет. На крыше автобуса с детьми в обязательном порядке будут устанавливать жёлтый или оранжевый проблесковый маячок.
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