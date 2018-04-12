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Пожилой водитель врезался в грузовик и погиб в ДТП на Ставрополье
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Пожилой водитель врезался в грузовик и погиб в ДТП на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель иномарки погиб 11 апреля в Грачёвском районе, столкнувшись с грузовиком на встречной полосе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Пожилой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАН». От полученных во время аварии травм мужчина скончался на месте, а его автомобиль значительно повреждён.
Мужчина не привлекался к административной ответственности, и у него был существенный стаж вождения — 40 лет. Экспертиза установит, повлияло ли на случившееся состояние здоровья погибшего.
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