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На Урале за пьяное ДТП уволили замглавы ГИБДД области
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На Урале за пьяное ДТП уволили замглавы ГИБДД области 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Авторамблер
Замглавы УГИБДД России по Свердловской области Александр Юнусов после скандального ДТП в пьяном виде уволен из органов внутренних дел. Об этом Znak.com сообщил официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.
"11 апреля в соответствии с приказом начальника ГУ МВД должностное лицо уволено из системы МВД РФ по отрицательным мотивам — за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", — уточнил Горелых. Он пояснил, что начальник областного управления ГИБДД Юрий Демин сейчас находится в отпуске.
"Обязанности начальника областного управления ГИБДД исполняет опытный офицер, профессионал своего дела, много лет посвятивший работе в автоинспекции, полковник полиции Алексей Габдорахманов", — сказал Валерий Горелых.
Авария с участием Юнусова произошла в Екатеринбурге 28 марта. Вечером полковник на личном Citroen допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser. После этого Юнусов не остановился и водитель внедорожника, позвонив в полицию, сам отправился в погоню. Когда водителя Citroen все же остановили полицейские, за рулем в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения оказался замглавы ГИБДД области. От медосвидетельствования он отказался.
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