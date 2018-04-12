На Урале за пьяное ДТП уволили замглавы ГИБДД области

"Обязанности начальника областного управления ГИБДД исполняет опытный офицер, профессионал своего дела, много лет посвятивший работе в автоинспекции, полковник полиции Алексей Габдорахманов", — сказал Валерий Горелых.

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