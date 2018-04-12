На Урале за пьяное ДТП уволили замглавы ГИБДД области 

Замглавы УГИБДД России по Свердловской области Александр Юнусов после скандального ДТП в пьяном виде уволен из органов внутренних дел. Об этом Znak.com сообщил официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.
"11 апреля в соответствии с приказом начальника ГУ МВД должностное лицо уволено из системы МВД РФ по отрицательным мотивам — за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", — уточнил Горелых. Он пояснил, что начальник областного управления ГИБДД Юрий Демин сейчас находится в отпуске.
"Обязанности начальника областного управления ГИБДД исполняет опытный офицер, профессионал своего дела, много лет посвятивший работе в автоинспекции, полковник полиции Алексей Габдорахманов", — сказал Валерий Горелых.
Авария с участием Юнусова произошла в Екатеринбурге 28 марта. Вечером полковник на личном Citroen допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser. После этого Юнусов не остановился и водитель внедорожника, позвонив в полицию, сам отправился в погоню. Когда водителя Citroen все же остановили полицейские, за рулем в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения оказался замглавы ГИБДД области. От медосвидетельствования он отказался.