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Уволен замначальника ГИБДД, устроивший пьяное ДТП
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Уволен замначальника ГИБДД, устроивший пьяное ДТП 

Авторамблер 54 минуты назад
Фото: Авторамблер
«Заместитель начальника ГИБДД Свердловской области уволен из системы МВД по отрицательным мотивам — за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — заявил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает "Комсомольская правда".
Напомним, что инцидент произошел 29 марта. Юнусов, отмечавший свое повышение (за несколько дней до этого он стал полковником), сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался на своем Citroen C4 в следовавшую попутно Toyota Land Cruiser, а затем скрылся с места ДТП. Только после двухчасовой погони коллеги пьяного полицейского смогли его задержать. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
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