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Заместителя Демина, которого поймали пьяным за рулем, уволили из ГИБДД
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Заместителя Демина, которого поймали пьяным за рулем, уволили из ГИБДД 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Заместитель начальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов, которого после ДТП поймали пьяным за рулем, уволен из полиции. Об этом Е1.RU рассказал официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.
— 11 апреля в соответствии с приказом заместитель Юрия Демина был уволен из системы МВД РФ по отрицательным мотивам. Если быть более точным, то за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, — уточнил Горелых.
Авария с участием заместителя Юрия Демина произошла 28 марта в 23:30 на Окружной, 88а. Юнусов за рулем Citroen C4 столкнулся с Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 38-летний бизнесмен. В аварии никто не пострадал. Сам замглавы областной ГИБДД с места ДТП уехал. По словам источника в правоохранительных органах, в день случившегося высокопоставленный гаишник обмывал звание полковника полиции.
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