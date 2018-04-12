Заместителя Демина, которого поймали пьяным за рулем, уволили из ГИБДД 

Заместитель начальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов, которого после ДТП поймали пьяным за рулем, уволен из полиции. Об этом Е1.RU рассказал официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.
— 11 апреля в соответствии с приказом заместитель Юрия Демина был уволен из системы МВД РФ по отрицательным мотивам. Если быть более точным, то за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, — уточнил Горелых.
Авария с участием заместителя Юрия Демина произошла 28 марта в 23:30 на Окружной, 88а. Юнусов за рулем Citroen C4 столкнулся с Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 38-летний бизнесмен. В аварии никто не пострадал. Сам замглавы областной ГИБДД с места ДТП уехал. По словам источника в правоохранительных органах, в день случившегося высокопоставленный гаишник обмывал звание полковника полиции.