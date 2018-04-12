Ещё
Комитет по транспорту Псковской области пообещал начать строительство нового моста через Кебь в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комитет по транспорту Псковской области пообещал начать строительство нового моста через Кебь в 2018 году 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Комитет по транспорту администрации Псковской области прокомментировал сроки строительства нового моста через реку Кебь после очередного обращения жителей — на этот раз Татьяны Шишкиной. По её словам, садоводы СНТ «Восток» продолжают бедствовать, отрезанные от большой земли затопленным мостом Кеби. «Были обещания администрации области о проектировании и постройки нового моста, однако время идёт и надежды с каждым годом тают», — заявила Шишкина. В комитете заверили, что сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автодороги Новгород-Псков (через Сольцы, Порхов) (А-116, 1Р 56) км 5+760 до с/т «Кебь-1» км 4+860 — км 5+200 в Псковском районе Псковской области. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы Псковской области на 2014-2020 годы» предусмотрено начало строительства моста с подъездами в 2018 году. Объём финансирования на 2018 год — 10 млн рублей, на 2019 год — 40 млн рублей, заявили чиновники. Конкретные временные нюансы по возведению моста станут известны после прохождения госэкспертизы. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
На платформе «Местная петиция» появилась просьба отремонтировать псковскую дорогу За три месяца 2018 года к административной ответственности привлечены 570 пешеходов Транспортные услуги по перевозке псковских чиновников в Москву и Московскую область окажет фирма «Эллипс»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов4
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми45
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве12
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение