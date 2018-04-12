Комитет по транспорту Псковской области пообещал начать строительство нового моста через Кебь в 2018 году 

Комитет по транспорту администрации Псковской области прокомментировал сроки строительства нового моста через реку Кебь после очередного обращения жителей — на этот раз Татьяны Шишкиной. По её словам, садоводы СНТ «Восток» продолжают бедствовать, отрезанные от большой земли затопленным мостом Кеби. «Были обещания администрации области о проектировании и постройки нового моста, однако время идёт и надежды с каждым годом тают», — заявила Шишкина. В комитете заверили, что сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автодороги Новгород-Псков (через Сольцы, Порхов) (А-116, 1Р 56) км 5+760 до с/т «Кебь-1» км 4+860 — км 5+200 в Псковском районе Псковской области. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы Псковской области на 2014-2020 годы» предусмотрено начало строительства моста с подъездами в 2018 году. Объём финансирования на 2018 год — 10 млн рублей, на 2019 год — 40 млн рублей, заявили чиновники. Конкретные временные нюансы по возведению моста станут известны после прохождения госэкспертизы. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».