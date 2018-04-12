Неадекватный водитель избил жителя Петрозаводска саперной лопаткой

В Петрозаводске (Карелия) между двумя автовладельцами произошел конфликт. Неадекватный мужчина попросил водителя остановиться на обочине, а потом избил его саперной лопаткой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Житель Петрозаводска ехал по городу. В какой-то момент ему посигналил другой водитель, намекнув, что тот должен прижаться к обочине. Мужчина выполнил просьбу. После этого он хотел выйти из машины, чтобы выяснить, что случилось, но не успел. На него напал тот самый водитель, который просил остановиться, и начал бить по голове саперной лопаткой.

Пострадавший прижал хулигана к автомобилю, чтобы успокоить его. Позже на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Врачи наложили швы потерпевшему, после чего он написал заявление на злоумышленника.