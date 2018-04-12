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Неадекватный водитель избил жителя Петрозаводска саперной лопаткой
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Неадекватный водитель избил жителя Петрозаводска саперной лопаткой 

360tv.ru 2 часа назад
В Петрозаводске (Карелия) между двумя автовладельцами произошел конфликт. Неадекватный мужчина попросил водителя остановиться на обочине, а потом избил его саперной лопаткой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Житель Петрозаводска ехал по городу. В  какой-то  момент ему посигналил другой водитель, намекнув, что тот должен прижаться к обочине. Мужчина выполнил просьбу. После этого он хотел выйти из машины, чтобы выяснить, что случилось, но не успел. На него напал тот самый водитель, который просил остановиться, и начал бить по голове саперной лопаткой.
Пострадавший прижал хулигана к автомобилю, чтобы успокоить его. Позже на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Врачи наложили швы потерпевшему, после чего он написал заявление на злоумышленника.
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