Ещё
На трассе М5 грузовой Mercedes сбил 70-летнюю бабушку
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе М5 грузовой Mercedes сбил 70-летнюю бабушку 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Вчера вечером на трассе М5 «Урал» грузовик сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» представители правопорядка, происшествие случилось 11 апреля в 21:20 на 307 км трассы М5 «Урал». Известно, что Mercedes-Benz с прицепом Kogel ехал в сторону Ульяновска. За рулем грузовика сидел 23-летний парень. Дорога была плохо освещена, старушка появилась из ниоткуда. Что она делала на трассе в вечернее время, остаётся загадкой. По данным правоохранителей, пенсионерка выжила, с многочисленными травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все подробности этого дорожно-транспортного происшествия.
Фото: ТРК «Губерния»
ТРК Губерния: последние новости
Последствия коммунальной аварии на Ново-Садовой могут устранить уже к вечеру пятницы На кирпичном заводе в Тольятти мужчине раздробило ногу Водитель BMW сбил 15-летнего подростка в Тольятти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД43
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве7
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Тихая паника»: как подорожают автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение