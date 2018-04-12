На трассе М5 грузовой Mercedes сбил 70-летнюю бабушку 

Вчера вечером на трассе М5 «Урал» грузовик сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» представители правопорядка, происшествие случилось 11 апреля в 21:20 на 307 км трассы М5 «Урал». Известно, что Mercedes-Benz с прицепом Kogel ехал в сторону Ульяновска. За рулем грузовика сидел 23-летний парень. Дорога была плохо освещена, старушка появилась из ниоткуда. Что она делала на трассе в вечернее время, остаётся загадкой. По данным правоохранителей, пенсионерка выжила, с многочисленными травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все подробности этого дорожно-транспортного происшествия.
Фото: ТРК «Губерния»